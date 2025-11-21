Kaza, 22 Ekim günü gece Kızılinler Mahallesi Sarıcabayır mevkiinde meydana gelmiş 13 yaşındaki Öykü Şahin'in idaresinde olduğu iddia edilen 26 AIC 470 plakalı SUV otomobil, henüz bilinmeyen sebeple sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucunda şarampole uçmuş, olayda Emre K. (28), Hamdi D. (37) ile 13 yaşlarındaki A.D ve A.S. yaralanmış, Öykü Şahin ise olay yerinde hayatını kaybetmişti. Yapılan inceleme ve soruşturma sonucu çocuklarla akrabalıkları olmayan şahıslardan Emre K. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

"ŞAHISLARI TANIMIYORUM"

Kazada kızını kaybeden baba Hüseyin Şahin, olay karşısında yaşadığı şaşkınlığı ifade etti. Şahin, "Kızım saat 6-7 gibi, 'Parka gidiyorum' diye evden çıkıyor. Telefonla görüştüğüm zaman, 11.00'de tekrar yanıma geleceğini söyledi. Oradan Abdullah isimli bir şahıs tarafından 2 kişiye yönlendirilmiş. O araçta 3 kız, 2 erkek gitmişler. Kızılinler yolunda kaza yapmışlar. Ben bu şahısları hiçbir şekilde tanımıyorum. Abdullah denen şahıs, bunlar gibi daha 10-15 tane kız çocuğuna yardımcı olduğunu söylüyor.

Bunlar hakkında da herhangi bir bilgi vermiyor. Yani nasıl, ne şekilde yardımcı olduğunu da bilmiyorum. Şu anda sadece Emre adında bir şahıs tutuklandı. Diğer şahıslar tutuklanmadı. Şu anda onların da tutuklanmasını istiyorum. Şahsın 27 yaşında olduğunu biliyorum, evli olup olmadığını tam bilmiyorum. Onları daha önce kızımın yanında görmedim. Bu kişilerin gözaltına alınmasını istiyorum, çünkü dışarıda başka insanlara da zarar verebilirler. Bunu göz önünde bulundurmalarını istiyorum. Benim çocuğum öldü ama başka çocukların başına bir şey gelmesin. Birisi 27, birisi 35 yaşlarında.

Kızım 13 yaşında maalesef. Bu yaştaki çocuklarla bu şahısların bir arada bile bulunması çok muhtemel bir şey değil. İnsanın aklına gelmeyecek şeyler. Nasıl oldu, bilmiyorum. Diğer kızlar da aynı, 13 yaşındalar. Kızımla hiçbir iletişim problemimiz yok, ama son zamanlar biraz asiydi, çıkıyordu, geliyordu. Ergenlik gibi düşünüyorduk. Bu iş bizim başımıza geldi, inşallah başkalarının başına gelmez. Telefon kayıtlarında da her şeyin açığa çıkacağını düşünüyorum, ama maalesef süreç uzun olacak. O yüzden biraz tedirginim. Çocuklara uyuşturucu madde içeren bir hap verdikleri söylendi. Kızlar tarafından kullanılmış" dedi.