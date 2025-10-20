Çorum’un Buharaevler Mahallesi Kamışlı Evler 5. Sokak’ta, 59 yaşındaki Yaşar Yılmaz ile oğlu 37 yaşındaki Murat Y. arasında gece saatlerinde tartışma çıktı. Önceki anlaşmazlıkların gölgesinde büyüyen kavgada, Murat Y. pompalı tüfekle babasına ateş etti.
Silah seslerini duyan komşuların 112’ye ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybeden Yaşar Yılmaz’ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Cinayet şüphelisi Murat Y., 19 AZ 055 plakalı araçla kaçtı.
Çorum Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, aracı takip ederek Kırıkkale’nin Delice ilçesi Çerikli Beldesi’nde yakaladı. Gözaltına alınan zanlı, sorgusunun ardından Çorum Adliyesi’ne çıkarıldı.