Baba- kıza çarpan kişi sürücünün kendisi olmadığını söyledi, tutuklandı

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde, dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, Haşim (45) ve kızı Asel Emine Onur’a (6) çarpan otomobil sürücüsü Zafer K. (25), ilk başta otomobili kendisinin kullanmadığını iddia etti. Ancak, polis ekiplerinin çalışması sonucu sürücünün kendisi olduğu belirlendi. Ayrıca, Zafer K.’nın 1.80 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücünün, 1 ay önce sürücü belgesine de el konulduğu öğrenildi. Mahkemece tutuklanan Zafer K.’nın, baba ve kızın hastanedeki tedavisi devam ederken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

KAZA NASIL MEYDANA GELDİ?

Kaza, Kozlu ilçesi Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, özel halk otobüsünden inen Haşim Onur ve kızı Asel Emine Onur’a, Zafer K.’nın kullandığı 67 AS 086 plakalı otomobil çarptı. Baba ve kıza çarpan otomobil daha sonra başka bir araca çarparak durabildi. Bu sırada baba ve kız, iki otomobilin arasında sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ İNKAR ETTİ, POLİS KAMERADAN GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Kaza yerinde polis inceleme yaparken, Zafer K., otomobilin sürücüsü olmadığını öne sürdü. Ancak yapılan kamera incelemeleri sonucu, aracın Zafer K. tarafından kullanıldığı tespit edilerek gözaltına alındı. Yapılan alkol testinde, sürücünün 1.80 promil alkollü olduğu belirlendi.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Baba Haşim Onur ve kızı Asel Emine Onur’un hastanede tedavisi sürerken, Zafer K. öğle saatlerinde Zonguldak Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Zafer K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.