Baba mesleği olan Şam tatlıcılığını sürdürüyor

Kaynak: İHA
Baba mesleği olan Şam tatlıcılığını sürdürüyor

Kahramanmaraş'ta bir vatandaş, baba mesleği olan Şam tatlıcılığını sürdürüyor

Kahramanmaraş'ta bir vatandaş, baba mesleği olan Şam tatlıcılığı devam ettiriyor.

Kapalı çarşı girişinde tatlı satışı yapan 51 yaşındaki Şükrü Karabörk, babasının mesleği olan Şam tatlıcılığı devam ettiriyor. 38 yıldır pide fırında pişirdikleri tatlıyı satarak hem geçimini sağlıyor hem de babam mesleğini sürdürüyor

Karabörk,"38 yıldır Şam tatlısı yaparak kulübemizde vatandaşlara satışını yapıyoruz. Tatlı mesleği babamın mesleği ve uzun zamandır bu işle uğraşıyordu. Babam yaşlandığı için bu işi ben devraldım. Arada geliyor buraya kendisi de ilgileniyor ama yaşından dolayı çok gelemiyor. Yaptığımız tatlı tamamen doğal ve katkısız" dedi.

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