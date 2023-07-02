Baba ocağında bayram

İlk kitabı “Eve Dönüş” ile edebiyat dünyasının dikkatini çeken yazar Hekimoğlu Süleyman Özcan 9 günlük tatili İstanbul’dan uzaklaşmak için fırsat bilerek Kurban Bayramı’nı baba ocağında geçirdi.

Baba ocağında bayram

Uzun bir yolculuk sonrası Muş’un Bulanık ilçesine ulaşan Hekimoğlu Süleyman Özcan aile büyükleri ve akrabalarıyla hasret giderip kitaplarını hediye etti. 15 Temmuz Parkı’nda gerçekleştirilen bayramlaşma programına da katılıp Kaymakam ve Belediye Başkan Oğuzhan Ocak, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Tekin Kıpçak, İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek ve hemşehrileriyle bayramlaşıp sohbet etme imkanı buldu.

Romanlarında doğduğu toprakları ve ülke insanının sorunlarını konu almaya öncelik verdiğini belirten Hekimoğlu Süleyman Özcan, birlik ve beraberliği pekiştiren bir bayram gününde Bulanık’ta bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Bulanık mülki amirlerinin vatandaş ile kurduğu yakın ilişki ve diyaloğun bütün Türkiye’ye örnek olacak nitelikte olduğunu belirten Hekimoğlu Süleyman Özcan, “Başta Belediye Başkan Vekili Kaymakam Oğuzhan Ocak olmak üzere mülki amirlerin halka kapılarını açık tutup sorunlarını çözmesi her türlü takdiri hak ediyor” diye konuştu.

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