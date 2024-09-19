Baba oğlu tarafından bıçaklandı, ambulansta kalp krizinden hayatını kaybetti

Kırıkkale’de, oğlu tarafından kolundan bıçaklanan Tacettin Cim (58), ambulansla hastaneye sevk edilirken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Kavga sırasında eniştesi ve yeğenini de bıçakla yaralayan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

OĞUL KAPIYI AÇMADI

Olay, Yeni Mahalle Şehit Fatih Aydoğdu Sokak’ta meydana geldi. Aile içindeki tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Tacettin Cim, eniştesi B.K. (59) ve yeğeni M.K. (19) ile birlikte oğlu Ş.C.'nin (26) evine geldi. Kapıyı açmayan oğluyla bahçede tartışmaya başlayan Tacettin Cim’e, eniştesi ve yeğeni de katıldı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü ve Ş.C., babası Tacettin Cim ile diğer akrabalarını bıçakla yaraladı.

HASTANEYE SEVK EDİLİRKEN KALP KRİZİ GEÇİRDİ

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kolundan yaralanan Tacettin Cim, ambulansla hastaneye sevk edilirken kalp krizi geçirdi ve hayatını kaybetti. Yaralanan zanlı Ş.C., tedavisinin ardından gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.