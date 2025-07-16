Baba, oğlunun nişanlısını ve altınları alıp kaçtı! Hindistan’da skandal olay

Uttar Pradesh eyaletine bağlı Rampur köyünde yaşanan olay, bir aileyi ve toplumu derinden sarstı. 55 yaşındaki Shakeel, altı çocuk babası ve üç torun dedesi olmasına rağmen, 17 yaşındaki oğlu Aman’ın nişanlısı 22 yaşındaki Ayesha ile kaçarak şok etkisi yarattı. Yanında ailenin 200 bin rupi (yaklaşık 2.400 dolar) tutarındaki birikimini ve altın takıları da götüren Shakeel’in ihaneti, özellikle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

EŞİ EVLİLİĞİ KARŞIYDI

Olay, Shakeel’in oğlu Aman’ı Ayesha ile görücü usulü evlendirme ısrarıyla başladı. Ancak Shakeel’in eşi Shabbana, maddi zorluklar ve oğlunun genç yaşı nedeniyle bu evliliğe karşı çıkıyordu. Buna rağmen Shakeel, düğün hazırlıkları bahanesiyle Ayesha’nın evine sık sık gidiyordu. Shabbana, kocasının Ayesha ile yakınlaştığından şüphelenmeye başladı ve iddiaya göre ikiliyi iki kez samimi bir şekilde yakaladı.

İHANET ORTAYA ÇIKTI, NİŞAN BOZULDU

Kocasıyla yüzleştiğinde ise sözlü ve fiziksel şiddete maruz kaldığını belirtti. Shabbana ve oğlu Aman, Shakeel’in telefonunda Ayesha ile yaptığı görüntülü görüşmeleri ve samimi fotoğrafları bulunca ihanet ortaya çıktı. Bunun üzerine Aman nişanı bozdu.

NİŞANLIYI DA ALTINLARI DA ALIP KAÇTI

Ancak Haziran ayında Shakeel, “iş için” Delhi’ye gittiğini söyleyerek evden ayrıldı ve Ayesha ile kaçtı. Ailenin birikimlerini ve altınlarını da yanına alan Shakeel, karısını arayarak Ayesha ile evlendiğini duyurdu.

“OĞLUMUN GELİNİ OLACAKTI, KOCAMIN KARISI OLDU”

Shabbana, “Oğlumun gelini olacaktı, şimdi kocamın karısı oldu,” diyerek yaşadığı şoku ifade etti.

RESMİ BİR ŞİKAYET YOK

Hindistan yasalarına göre, Müslüman erkeklerin dört eşe kadar evlenmesine izin veriliyor, ancak hırsızlık suçundan üç yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Yerel polis, henüz resmi bir şikayet olmadığı için işlem başlatmadığını, ancak ailenin talep etmesi halinde harekete geçeceğini bildirdi.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Sosyal medyada olay büyük yankı uyandırdı. Kullanıcılar, Shakeel’in oğlu ve eşine ihanetini sert bir şekilde eleştirirken, Ayesha’nın durumuna üzüntülerini dile getirdi.

Bir kullanıcı, “Bu adam ahlaki ve yasal sonuçları hak ediyor,” derken, bir diğeri, “Ayesha önce görücü usulü evlendirildi, sonra yaşlı bir adam tarafından alındı. Hiç seçeneği yoktu,” yorumunu yaptı. Aman’ın yaşadığı hayal kırıklığı da dikkat çekti: “Babasının pervasızlığı yüzünden bir daha aşka güvenemeyebilir.”