Baba-oğul bir bidon için 58 yaşındaki kadını dövdü

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde Şahintepe Mahallesi Gamze Sokak’ta yaşanan olayda, Fatma Aksu, aynı sokaktaki bir dükkânın önünde duran mavi bidonları evinin önüne getirerek yünlerini yıkadı.

Bidonların yerinde olmadığını fark eden iş yeri sahibi Kamil K. ve oğlu Can Polat K., öfkelenerek Aksu’nun evinin giriş kapısının camlarını kırdı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba ve oğul, Aksu’yu darbetti. Çevredekilerin araya girmesiyle olay son buldu.

Yaşadıklarını anlatan Fatma Aksu, "Bunlar daha yeni taşındılar. Buraya iş yeri açtılar. Anlamadım ki, bir bidon yüzünden böyle kavga mı çıkar. Nedenmiş? Ben izinsiz istedim diye. Çocuğundan istedim, ama beni hırsızlıkla suçluyorlar. Hırsız değilim ben. Aldığımı da inkar etmiyorum, yaptığımı da inkar etmiyorum. Ben 58 yaşındayım. Geldi bir de evi taşladı, küfür etmeye başladı. Evime baskın yaptılar. Bakın camlar kırık. Artık yeter, bunlar bizi de öldürür. Darp raporu aldım, şikayetçi oldum. Devletime güveniyorum ben. Önce Allah, sonra devlet. Daha önce bizim kiracımızdı. 1,5 sene oturdular, 2 aylık kiramı da vermediler. 3 paket çay vermiştim işçileri içsin diye. Daha onu bile vermediler" dedi.

'BİR BİDON ALMIŞ ALTI ÜSTÜ, NEYSE PARASI VERİLİR'

Fatma Aksu'nun kızı İpek Aksu ise, "Annemin şiddete uğraması hiç hoş değil. Bu kadın kaç yaşında? Bu kadının ayağında platin var. Çam Sakura Şehir Hastanesi'nde ameliyat oldu. Burada itilip kakılması hiç hoş değil. Bidonsa derdi, alıp götürebilirdi. İzinsiz almış diye bahane ediyorlar. Bizim burada tahtalarımız var. Kamil beyler gelip, bunları izinsiz alıp götürebiliyorlar. Komşumuz diye biz ses etmedik. Bir bidon almış altı üstü, neyse parası verilir. Kalkıp da kadını itip kakmalarını, vurmalarını anlamıyorum" dedi.