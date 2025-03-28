Baba oğul tartışmasında kan döküldü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Baba oğul tartışmasında kan döküldü

Antalya'nın Serik ilçesinde aralarında çıkan kavgada baba ile oğlu yaralandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde aralarında çıkan kavgada oğlu makasla kasığından, baba da başına aldığı darbe ile yaralandı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Orta Mahalle Atatürk Caddesi eski belediye binası iş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede esnaflık yapan Şefik U. ile oğlu Yusuf S. U. arasında bilinmeyen nedenle sözlü tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Şefik U. iş yerinde bulduğu makas ile oğlunu kasığından yaraladı. Bu sırada baba da başından aldığı darbe ile yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay sırasında iş yerinde bulunan Şefik U. nun eşi ise gazetecilere kavgada oğlunun makasla yaralandığını söyledi.

Baba oğul tartışmasında kan döküldü

Baba oğul tartışmasında kan döküldü

Baba oğul tartışmasında kan döküldü

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