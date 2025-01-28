Baba- oğula silahlı saldırı!

Kaynak: DHA / İHA

Samsun’un İlkadım ilçesinde bir kişi daha önce iş yaptığı eski ortağı ile oğlunu işyerinde tabanca ile vurdu. Kurşun darbelerinden çeşitli yerlerinden yaralanan baba ve oğlu hastaneye kaldırıldı. Şüpheli düzenlenen operasyonla kaçtığı yerde yakalandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında İlkadım ilçesi Toybelen Kamyon Garajı'nda meydan geldi. Halit S., husumetli olduğu ve nakliye işi yaptığı eski ortakları Osman T. ile Suat T.'nin dükkanına gitti.

Burada belindeki silahı çıkartan Halit S., Osman T.'yi göğsünden, Suat T.'yi ise karnından vurarak ağır yaralayıp, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin arından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi Atakum ilçesinde yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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