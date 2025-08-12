Baba oğullarına acımadı! Av tüfeğiyle vurdu

Mersin’in Tarsus ilçesinde, nedeni henüz belli olmayan baba, tartışma sonra evden giden iki oğlu ile arkadaşını takip ederek av tüfeği ile vurdu. 2 kardeş ve arkadaşı yaralandı.

Olay, dün, Aliefendioğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan ve Kenan T. kardeşler, arkadaşları Cengiz U. ile birlikte babaları İbrahim T. ile konuşmak için evine gitti. Burada çıkan tartışmanın ardından 2 kardeş ile İbrahim T., evden çıkıp 33 NER 77 plakalı kamyonete binerek bölgeden uzaklaştı. Aracıyla kamyoneti takip eden İbrahim T., av tüfeğiyle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Hasan ve Kenan T. ile Cengiz U. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayda kullandığı tüfekle yakalanan İbrahim T., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

