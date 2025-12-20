Kaza, saat 21.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Keykubat Mahallesi Güllübahçe Caddesi'nde meydana geldi. S.G. idaresindeki 34 NFP 218 plakalı otomobil, İ.Y. yönetimindeki 38 AKS 565 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Bu sırada kontrolden çıkan otomobillerden biri yaya olarak yoldan geçen E.G.Y. ve S.G.’ye çarptı. Çevredekilerin ihbarı ile kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yayaların yanı sıra otomobil sürücüsü İ.Y. ile S.G.’nin yanında yolcu konumundaki S.G. de yaralandı.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza yerine gelen yaralı yaya S.G.'nin babası A.G., "Kızıma kim çarptı" diye bağırarak tepki gösterdi.

Polis ekipleri tarafından sakinleştirilen baba A.G., daha sonra kızının tedavi gördüğü hastaneye gitti. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.