Baba Vanga'dan tüyler ürperten 2025 kehaneti. Felaketler zinciri kapımızda. Bu ay tüyleriniz diken diken olacak

Düzenleme: Kaynak: Milliyet
Baba Vanga'dan tüyler ürperten 2025 kehaneti. Felaketler zinciri kapımızda. Bu ay tüyleriniz diken diken olacak

Baba Vanga’nın 2025 kehanetleri tüyler ürpertiyor: Avrupa’da savaş, yapay zeka devrimi, uzaylılarla temas ve iki medeniyetin ayrışması. Haziran 2025’te neler olacak neler! Astrologlar alarma geçti!

Bulgar kâhin Baba Vanga’nın 2025 öngörüleri, küresel gerilimlerin gölgesinde dikkat çekiyor. Vangeliya Pandeva Gushterova, 1911’de doğdu ve görme yetisini kaybettikten sonra geleceği öngörme yeteneğiyle ünlendi.

Takipçileri, kehanetlerinin yüzde 85’inin doğru çıktığını savunuyor. 11 Eylül saldırıları, IŞİD’in yükselişi, Barack Obama’nın başkanlığı ve Kursk denizaltı felaketi gibi olayları doğru tahmin ettiği öne sürülüyor. Peki, 2025 için neler söylüyor?

AVRUPA'DA SAVAŞ TEHLİKESİ

Vanga’nın en korkutucu kehanetlerinden biri, 2025’te Avrupa’da büyük bir savaşın patlak vereceği. Bu çatışma, jeopolitik gerilimleri tırmandırarak küresel bir krize yol açabilir.

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Ukrayna-Rusya savaşı ve Ortadoğu’daki gerginlikler, bu öngörüyü daha da ürkütücü kılıyor. Astrologlar, Mars’ın Haziran 2025’te Aslan burcuna geçişini savaş ve otorite mücadeleleriyle ilişkilendiriyor.

UZAYLILARLA TEMAS

Vanga, 2025’te yapay zekanın insan zekasını geride bırakacağını ve bu durumun etik tartışmalara yol açacağını öngördü. Teknoloji devlerinin yapay zeka yarışındaki hızı, bu kehaneti destekler nitelikte. Daha da çarpıcı olanı, Vanga’nın insanlığın uzaylılarla iletişim kuracağı iddiası. Bu temasın dostane mi yoksa tehditkar mı olacağı merak konusu.

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TIBBİ DEVRİM

İklim değişikliğinin etkilerinin 2025’te artacağını belirten Vanga, seller, kasırgalar ve orman yangınlarının sıklaşacağını söylemişti. Ancak umut verici bir öngörüsü de var: Kanser gibi hastalıkların tedavisinde çığır açan buluşlar. Son yıllarda mRNA teknolojisi ve immünoterapi gibi yenilikler, bu kehaneti gerçekçi kılıyor.

Vanga’nın en dikkat çekici öngörülerinden biri, insanlığın 2025 sonrası iki farklı medeniyete bölüneceği: Biri teknolojiye bağımlı, diğeri maneviyata yönelmiş. Bu ayrışma, toplumsal kutuplaşmayı derinleştirebilir.
Baba Vanga’nın kehanetleri, sembolik ve şifreli olsa da, 2025’in hem umut hem de korku dolu bir yıl olabileceğini gösteriyor.

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