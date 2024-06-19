Baba ve 16 yaşındaki oğluna silahlı saldırı: Oğul öldü baba ağır yaralı

Olay, Merkezefendi ilçesi Gümüşçay Mahallesin'de gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre baba Emrah Görmez ve 16 yaşındaki oğlu Muhammet Hüseyin Görmez caddede ilerlerken yanlarına yanaşan bir araçtan kimliği belirsiz 2 kişi tarafından tabanca ile ateş açıldı. Açılan ateş sonucu baba ve oğlun vücudunun farklı yerlerine çok sayıda mermi denk geldi.

Olaya şahit olan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. Sağlık ekipleri ilk kontrollerin ardından ağır yaralanan baba Emrah Görmez’i ambulansla Denizli Devlet Hastanesine sevk ederken, yine ağır yaralanan oğlu Muhammet Hüseyin Görmez’i ise Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırdı.

Hastaneye kaldırılan 16 yaşındaki genç burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Hayati tehlikesi bulunan baba ise ameliyata alırdı.

Diğer yandan polisler saldırganların kimliğini belirlemek üzere geniş çaplı araştırma başlattı.