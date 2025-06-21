Baba ve kızı üniversite sınavına birlikte girdi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen YKS sınavının ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile başladı. Sınava girecek adaylar, okulların önlerine sabah erken saatte geldi. Görevlilerin kontrollerinin ardından adaylar tek tek sınav merkezlerine alındı. Kızıltepe ilçesinde ikamet eden Ahmet Cengiz, Yenikent Mahallesi’ndeki Mehmet Akif İnan Ortaokulu’nda kızı Semanur ile aynı okulda sınava girdi.

Ahmet Cengiz, sınavdan iyi bir puan almayı hedeflediklerini ifade ederek, "Ben 1996 yılından beri üniversite sınavına giriyorum. 7 üniversite okudum, 3 üniversite diplomam var, 4'üncü diplomaya da 2 yıl kaldı. Mardin Artuklu Üniversitesi Sanat Tarihi okuyorum. Kızım da ikinci kez sınava girecek, heyecanlı olduğu için destek olmak için ben de kayıt yaptırdım. En azından biraz heyecanını yener diye kayıt yaptırdım ve çok güzel bir şey de oldu. Aynı okulda aynı katta sınava giriyoruz. Kızım 17’nci salonda, ben 18’nci salonda sınava gireceğiz. Bütün öğrencilere başarılar diliyorum” dedi.

‘HEDEFİM TIP FAKÜLTESİ’

Semanur Cengiz ise “Stresliyiz tabii, heyecan var. Zorlu bir süreci geride bırakıyoruz. Allah'ın izniyle başaracağız. Bütün öğrencilere başarılar diliyorum. Babam da arkamda, arka sınıfımda sınava giriyor. Bir yandan iyi ama çok soru işaretlemesin istiyorum. Çünkü YKS öğrencileri olarak sınava girmelerini istemiyoruz. Babam sınava girdi ama az işaretleyecek, o şekilde destek olacak bana. Bu güzel bir şey… Hedefim tıp fakültesi, olurca çok güzel olur” diye konuştu.