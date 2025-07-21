Baba ve oğlu aynı kaderi paylaştı: Aileye çifte acı...

Düzenleme: Kaynak: İHA
Baba ve oğlu aynı kaderi paylaştı: Aileye çifte acı...

Zonguldak'ta bir ailenin kaderine çifte acı düştü. Çıkan bıçaklı kavgada T.B. isimli genç hayatını kaybetti. 5 yıl önce de babası silahlı saldırıda hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Olay, akşam saatlerinde Zonguldak Ereğli ilçesine bağlı Hamzafakıhlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.Ç. ile T.B. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında E.Ç.'nin bıçak darbeleriyle T.B. ağır yaralandı. Kavgayı ayırmaya çalışan F.D. de aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan T.B., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. F.D.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

BABASI DA CİNAYETE KURBAN GİTMİŞ

T.B.'nin babası Y.B.'nin, 5 yıl önce yanında bulunan kız arkadaşıyla birlikte uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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