Babaanne şiddetine maruz kalan çocuk devlet korumasına alındı

Kaynak: AA
İzmir'de babaannesi tarafından şiddete maruz kaldığı tespit edilen çocuk için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında İzmir'de bir çocuğun babaannesinin şiddetine maruz kaldığı yönündeki paylaşımlar yer aldığı belirtildi.

Olayın emniyet birimlerine intikal etmesiyle İl Müdürlüğü ekiplerinin ivedilikle harekete geçtiği aktarılan açıklamada, "Söz konusu görüntülerde şiddete maruz kaldığı görülen çocuk ve kardeşi devlet korumasına alınmıştır. Bakanlık olarak davaya müdahil olup şiddet uygulayan şahsın gereken cezayı alması için süreci titizlikle takip edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

