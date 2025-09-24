Babaannesinin emekli parasını çekti! Gasp edildim dedi: Çelişkili ifade polisin gözünden kaçmadı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, babaannesinin emekli maaşını gasp edildiğini iddia eden gencin yalanı çok geçmeden ortaya çıktı. Şahsı kovalarken düştüğü iddia edip yaralı olarak ambulans ile hastaneye kaldırılmıştı

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Çelik Sokak'ta meydana geldi. Yerde yaralı halde yatan S.T.'yi gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. S.T. ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. S.T., babaannesinin emekli maaşı olan 15 bin TL'yi ATM'den çekip eve giderken bir kişinin saldırısına uğradığını, cep telefonu ile cebindeki paranın gasbedildiğini, şüpheliyi kovalarken yere düşüp yaralandığını söyledi.

S.T. tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. S.T.'nin, çelişkili ifadeleri üzerine yapılan araştırmada gasp iddiasının gerçek olmadığı ortaya çıktı.

Babaannesinin emekli maaşının 7 bin TL'sini harcadığı için gasp yalanına başvurduğunu itiraf eden ve cep telefonunu da sakladığı öğrenilen S.T., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

