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  • 'Devrim kanunları gözden geçirilmeli, tarikatlar yapılanabilmeli' Babacan'dan Altılı Masa'da rahatsızlık yaratacak sözle

'Devrim kanunları gözden geçirilmeli, tarikatlar yapılanabilmeli' Babacan'dan Altılı Masa'da rahatsızlık yaratacak sözler

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Devrim kanunlarını yeniden gözden geçirmemiz lazım. Cemaat, tarikatlar yapılanabilmeli. Örgütlenebilme bir insan hakkıdır.” dedi.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 10:29
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Babacan: Devrim kanunları gözden geçirilmeli, tarikatlar yapılanabilmeli

'Devrim kanunları gözden geçirilmeli, tarikatlar yapılanabilmeli' Babacan'dan Altılı Masa'da rahatsızlık yaratacak sözler
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Ali Babacan Fatih Altaylı’nın HaberTürk’teki “Teke Tek” programına konuk oldu. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Babacan’ın tarikat ve cemaatler ile ilgili açıklamaları ise sosyal medyada tepki çekti.

Cemaat, tarikat ve dini gruplara açık bir şekilde yapılanabilmeleri gerektiğini savunan Ali Babacan, şöyle konuştu:

“Biz cemaatler, tarikatlar, dini gruplar şeffaf ve açık bir şekilde dernek olarak yapılanabilsinler dedik. Şu anda yasak. Bazı ticari faaliyetler, ekonomik gereklilikler sebebiyle tüzel kişiliğe ihtiyaç duyuyorlar, dernek kuruyorlar. Niye kayıt dışı olsun ki? İnancı doğrultusunda örgütlenebilme örgütlüğü insan hakkı. Ama resmen yapabilmeliler. İbadethanelerini açabilsinler. O kanunlar gerçekten yasaklayabilmiş mi? Yeraltına inince devletin denetleme imkanı kalmıyor. Biz şeffaf olsun, açık olsun diyoruz. 

Fatih Altaylı’nın, “Peki bu Devrim Kanunlarına aykırı bir durum değil mi bu” sorusuna ise Babacan, “Devrim kanunlarının o gün için bir mantığı var ama bugünün şartlarına göre tekrar bakmamız gerekiyor” yanıtını verdi.

Babacan sözlerine şöyle devam etti:

“Vakıf ya da dernek içinde 'biz dini örgütlenmeliyiz' desinler. Vakıflara bağlansınlar. Diyanet'in iç yapılanmasının değişmesi gerektiğini düşünüyoruz. İnsanlar 'hükümetin propagandasını dinlemek istemiyorum' diye cuma namazına gitmiyor. Bunun vebalini düşünebiliyor musunuz? Şu anda yasak olduğu için kayıt dışına gitmek zorunluluğunu hissediyorlar. Açık olsun, işlerini kurallarına uygun yapsınlar. Devlet denetlesin.”

DEVA Partisi liderinin Devrim kanunları ve cemaatler ile ilgili bu sözleri sosyal medyada geniş tepki buldu.

Babacan konuşmasının devamında Altılı Masanın Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili şunları söyledi:

"Biz masada adaylar konusunda olur ya da olmaz demiyoruz. Bize görüşlerini açıklamak isteyenleri de dinliyoruz. Altılı Masaya oturduğumuzda ise hiçbir kimse için olumlu ya da olumsuz görüş zikredilmedi. Altılı Masa mutabakata varırsa, hem seçilebilme sorunu olmaz hem de en iyi şekilde ben yaparım. Hiç sorun yok. Ama önce tabii mutabakat olmalı."

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N.D
4.01.2023 11:38
Sahi Babacan efendi 15 temmuz gecesi neredeydin,hangi delikteydin.Bir sürü insan ölurken sen neredeydin.O gece bende dışaridaydim.Ama tekrar boyle bir ayaklanma ilursa dışarı çkarasam namerdim.  
 
Tatar Osman
4.01.2023 11:37
Hadi ordan %1 lik parti başkanı. Halası ilahiyat fakültesinde ilk kez türban takan kişi olduğu için zamanında 35 yaşında bakan yapılan çocuk. İlk yıllar elinde kağıtla çıkıyordu basının önüne.  
 
Ata Türkmen
4.01.2023 11:23
He ya heeeee. Devamını ne zaman getirecen, Abdullah Gül Cumhurbaşkanı adayı yapılmalı diye. 0.1 oyun var türlü türlü huyun var, bu işte bir oyun var.  
 
TÜM YORUMLAR (8)
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