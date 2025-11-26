İktidarın İmralı süreci adımları, komisyonun vatana ihanetten hükümlü terörist Abdullah Öcalan'ı ziyaretiyle sürüyor. “Komisyondan bir temsil heyetinin İmralı’ya gitmesiyle ilgili öneri komisyona sunuldu ve kabul edildi” bilgisini hatırlatan Babacan, parti olarak öneriyi reddeden, engelleyen bir tutum ortaya koymadıklarını belirterek 'İsteyen gitsin' dediklerini ifade etti.

Ali Babacan, sürece ve komisyona dair Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslendi. Erdoğan'ın geçen haftaki grup konuşmasında meseleyi komisyona havale ettiği hatırlatan Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın süreci yeterince sahiplenmediğini ifade ederek aylardır konuyla ilgili hiç konuşmadığına dikkat çekti. Önemli bir eşiğin aşıldığını ama daha işin başında olunduğunu vurguladı.

'KOLAYCILIK, FIRSATÇILIK...'

DEVA lideri "Heyet adaya gitti, geldi. Ya bu süreci tam sahiplenin, elinizi ve bedeninizi tam taşın altına koyun ya da 'Bu Komisyon'a nasıl olsa yükü yükledim. Olursa olur artısı bana yazar, olmazsa da iktidar ortağıma ve bu işi yüklenen bürokratlarıma atıp geçerim.' Bu kolaycılıktır, fırsatçılıktır" dedi.

Babacan "Şimdi heyetin ziyaret raporunu bekliyoruz. Umarız ki en kısa zamanda komisyon bu konuda bilgilendirilir" ifadelerini kullandı.