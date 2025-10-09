Yeni yasama yılının açılışında Meclis Resepsiyonu’nda çekilen fotoğraflar kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cüneyt Özdemir’in YouTube kanalında Kenan Taş’ın sorularını yanıtladı. Babacan, CHP’ye borçlu oldukları yönündeki iddialara karşı dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Babacan, 2023 seçimlerinde ortak listeyle seçime girme teklifinin CHP’den geldiğini belirterek, “Ortak liste olmazsa Meclis’te çoğunluk sağlayamıyoruz” diyenin CHP yönetimi olduğunu iddia etti. DEVA’nın verdiği aday isimlerinin CHP Parti Meclisi’nde açık şekilde onaylandığını hatırlatan Babacan, “O gün itiraz etmeyenler şimdi mırın kırın ediyor” dedi.

DEVA seçmeninin bilinçli şekilde CHP listesine oy verdiğini söyleyen Babacan, “Biz alnımızın teriyle kazandık. CHP bize bunu teklif ettiyse, demek ki hak ediyorduk. CHP hayır kurumu mu, sebil çeşmesi mi?” ifadeleriyle eleştirilere sert cevap veren Babacan şöyle konuştu:

Kimseye ne para borcumuz var ne de minnet borcumuz var. CHP’de yönetim değişti, eski yönetime “tukaka” demek için bizim üzerimizden bir iç çatışma yürüttüler. Biz bunların hepsini sabırla izledik. Fakat unutmayalım 2023 seçimlerine giderken ortak listelerden seçime girme konusundaki talep ve ısrar CHP yönetiminden bize geldi. “Ortak liste olmazsa Melis’te çoğunluk sağlayamıyoruz” dediler. İkincisi bizim ortak listeye verdiğimiz isimler CHP Parti Meclisi’nde tek tek ekrana düşürüldü ve bugün itiraz edenlerin dahi içinde olduğu parti meclisinde kişilerin gözü önünde gösterildi. O gün itiraz etmeyenler sonra mırın kırın etmeye başladılar.

CHP HAYIR KURUMUMU MU? SEBİL ÇEŞMESİ Mİ?

Üçüncü olarak, biz DEVA seçmenine “Ey halkımız, DEVA’nın milletvekili adayları CHP’nin listesi içinde olacak eğer bize destek veriyorsanız, gidip CHP’nin ambleminin altına evet mührünü basacaksınız. Çünkü o mühürler bizim milletvekillerimizin seçilmesini sağlayacak” dedik. DEVA seçmeninin oyu ile milletvekillerimiz seçildi. Biz alnımızın teriyle kazandık. Eğer biz bunu hak etmiyor olsaydık CHP bize niye bunu teklif etsin? CHP, hayır kurumumu mu? Sebil çeşmesi mi? Sağa sola milletvekili dağıtsın. O gün bırakın 15 milletvekilini 23 milletvekili hak ettiğimizi bize simülasyonda gösterdiler. Şimdi konuşup duruyorlar. Bu konuda beni daha fazla konuşturmasınlar.