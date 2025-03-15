Babacan: Suriye'de barış olmasın, istikrar olmasın diyen ülkeler var

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Suriye’deki barış sürecine dikkat çekerek, bazı ülkelerin bu süreçteki istikrara engel olmaya çalıştığını ifade etti.

DEVA PARTİSİ’NİN İFTAR PROGRAMINA KATILDI

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin Diyarbakır İl Başkanlığı tarafından Sur ilçesinde düzenlenen iftar programına katıldı. Programa, Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, İstanbul Milletvekili Medeni Yılmaz, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İl Başkanı Remzi Kaymak ve partililer de katıldı. Babacan burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin çektiği sorunlardan kurtulması gerektiğini vurguladı.

BARIŞ VE DİYALOG ÇAĞRISI

Babacan, Türkiye’nin uzun yıllardır süregelen çatışmalar ve sorunlardan kurtulması gerektiğini belirterek, "Barış, savaştan iyidir. Sükut, kavgadan iyidir. Diyalog, çatışmadan iyidir. Yaşamak, ölmekten iyidir" dedi. Ülkenin birliğini ve beraberliğini kaybettiğini belirten Babacan, "Kaybedecek tek bir günümüz, tek bir saatimiz bile yok. Ya ileriye bakacak, hep birlikte kararlılıkla yürüyeceğiz, ya da bu fırsatı kaçıracağız" diye konuştu.

SÜREÇ TAKİP EDİLİYOR, KÖSTEK OLANLARA GEÇİT VERİLMEYECEK

Suriye’deki barış sürecini yakından takip ettiklerini belirten Babacan, "Çözüm için yüzde 5 bir ihtimal olsa, biz o ihtimali bile destekleriz. Ama bu süreci baltalamak isteyenlere karşı gözümüzü dört açacağız" dedi. Suriye'deki son gelişmelere de değinen Babacan, "Suriye üzerinden kriz çıkarmak isteyenlere karşı dikkatli olmak zorundayız. Lazkiye ve çevresinde yaşananları gördük. Çatışmalar bir anda katliama döndü, yüzlerce masum insan can verdi" ifadelerini kullandı.

SURİYE’NİN YENİ GÜVENLİK YAPISI GEREKLİ

Babacan, Suriye'nin yeni güvenlik yapısında disiplin ve koordinasyon gerektiğini belirterek, “Aksi halde durum çok zorlaşabilir. Fırsat kollayanlar meydanı boş bulabilir” dedi.

KİMLİKLER ÜZERİNDEN KAVGA ÜRETİLEN BİR TÜRKİYE İSTEMİYORUZ

Babacan, Türkiye’de kimlikler üzerinden sürekli kavga üretmenin istenmediğini belirterek, “Kimlikler üzerinden sürekli kavga üretilen bir Türkiye istemiyoruz. İnsanların hayat tarzına müdahale edilen bir Türkiye istemiyoruz" dedi. Ayrıca, yanlış kayyum uygulamaları ve seçmenin iradesinin gasbedilmesine de karşı çıktığını vurgulayan Babacan, "Ana dili, insanlara anasının ak sütü gibi helaldir" dedi ve hakların pazarlık konusu yapılmadan tanınması gerektiğini ifade etti.

ROJİN KABAIŞ'İN AİLESİYLE GÖRÜŞME

Babacan, programın ardından Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in (21) babası Nizamettin Kabaiş ile görüştü.