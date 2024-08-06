Babacan ve Destici bir araya geldi

Düzenleme: Kaynak: AA
Babacan ve Destici bir araya geldi

DEVA Partisi Lideri Ali Babacan ile BBP Genel Başkanı Mustafa Destici görüştü.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partilerini ziyaret eden DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen bu ziyaretin ardından Destici ve Babacan, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Destici, daha önce Babacan'a taziye ziyaretinde bulunduğunu hatırlatarak, Babacan'ın da iade-i ziyarette bulunduğunu belirtti. Ziyarette Türkiye'nin mevcut durumu, özellikle ekonomi, gibi konuları değerlendirdiklerini ifade eden Destici, "Ben kendilerine bu nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum” dedi.


Ali Babacan ise BBP'nin yaklaşık üç ay önce yeni genel merkezine taşındığını hatırlatarak, komşu olduklarından dolayı hoş geldin ziyaretinde bulunduklarını söyledi. Babacan, "Heyetlerimiz kendi aralarında tanışma, sohbet etme fırsatı da buldu. Türkiye'deki genel durumu da şöyle kısaca bir karşılıklı genel değerlendirdik" şeklinde konuştu.

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