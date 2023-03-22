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AKP’nin teklifini reddetmişti. Babacan’dan bomba Mehmet Şimşek yorumu

Ali Babacan, AK Parti'ye dönmeyi reddeden Mehmet Şimşek hakkında değerlendirmede bulundu. Mehmet Şimşek'in Erdoğan'ı reddetmesine şaşırmadığını söyleyen Babacan, "Eğer kabul etseydi hiçbir işe yaramazdı. Ekonomi açısından sıfır etki" dedi.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 22:30
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Babacan’dan bomba Mehmet Şimşek yorumu

AKP’nin teklifini reddetmişti. Babacan’dan bomba Mehmet Şimşek yorumu
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Eski Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesinden sonra aktif siyasete girmeyi düşünmediğini, ancak kendi alanına giren konularda destek vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Mehmet Şimşek'in AK Parti'den gelen teklifi reddetmesiyle ilgili dikkat çeken bir yorum da DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan geldi.

"TAYYİP BEY İLE ŞİMŞEK'İ BEN TANIŞTIRDIM"

Babacan yaptığı değerlendirmede "Mehmet Şimşek'i Tayyip Bey ile tanıştıran benim. Londra'da çalışıyordu Mehmet Bey. Bir Londra ziyaretimizde 'Burada iyi bir arkadaş var. İşi de biliyor. İsterseniz bir tanıştırayım' dedim. Londra'da oturduk, üçlü konuştuk" ifadelerine yer verdi.

"KABUL ETSEYDİ İŞE YARAMAZDI"

Açıklamasının devamında "Yakın çalıştığımız, işi bilen bir arkadaşımız. Ama işi bilmek yetmiyor" diyen Babacan, şöyle devam etti: "Onu icra edebilecek bir imkan, ortam gerekiyor. İşi bilenlerin bilgisini icra edebilecekleri bir ortam yok ki... Kabul etmemesine şaşırmadım. Eğer kabul etseydi hiçbir işe yaramazdı. Ekonomi açısından sıfır etki. Kendisinin de bu kadar yıldır olan itibarını sıfırlardı herhalde..."

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