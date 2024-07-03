Babacan’dan Devlet Bahçeli’ye Sinan Ateş çağrısı

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Babacan’dan Devlet Bahçeli’ye Sinan Ateş çağrısı

Sinan Ateş duruşmasına katılan DEVA Partisi lideri Ali Babacan, MHP lideri Devlet Bahçeli’ye çağrıda bulundu.

Ankara’da uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Sinan Ateş’in 3. duruşması bugün görüldü. Duruşmaya katılan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Ateş’in karısı Ayşe Ateş’in yanında yer aldı.

Babacan Sincan Cezaevi önünde yaptığı açıklamada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye cinayetle ilgili çağrı yaptı.

Sinan Ateş çağrısı yapan Ali Babacan “Sayın Bahçeli üzerinde büyük sorumluluk var. Sayın Bahçeli’nin üzerindeki sorumluluğunu yerine getirmesi milliyetçi hareketin itibarı açısından da anlamlı olacaktır.” İfadelerini kullandı.

Babacan’ın açıklamalarının tamamı:

Milliyetçi hareketin gerçekten bazı alanlarda bu ülke için güzel hizmetleri olmuştur ama bir de bu hareketin keyfini sürenler, bu hareket üzerinden nemalananlar, bu hareket üzerinden hukuksuzluk, haksızlık yoluna gidenler vardır. Umarım ki Sinan Ateş vakası ve bu cinayet milliyetçi hareketin de bir özeleştiri yapması için vesile olur. Bizim rahmetli Türkeş’e saygımız vardır.

MHP olarak kurumsal yapıdan öte şahıslar üzerinden eğilmeyi faydalı buluyorum. Sayın Bahçeli üzerinde büyük sorumluluk var. Sayın Bahçeli’nin üzerindeki sorumluluğunu yerine getirmesi milliyetçi hareketin itibarı açısından da anlamlı olacaktır.

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SİNAN ATEŞ'İN ANNESİ BAYILDI

Öte yandan duruşma salonunda Sinan Ateş’in annesi 70 yaşındaki Saniye Ateş tansiyon düşüklüğü ve kolunun uyuşması sebebiyle fenalaştı.

Ateş'in ambulansla hastaneye kaldırıldığı ortaya çıkmıştı.

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