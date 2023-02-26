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Babacan’dan Erdoğan ve Bahçeli çıkışı: 18 yaş sınırı konsun

Ali Babacan “Hem sayın Erdoğan'ın hem de Bahçeli'nin konuşmaları yayınlanmadan önce TV kanalları uyarı işareti koymalı. Yayınlarına 18 yaş sınırı konsun” dedi.

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 13:50
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Babacan’dan Erdoğan ve Bahçeli çıkışı: 18 yaş sınırı konsun

Babacan’dan Erdoğan ve Bahçeli çıkışı: 18 yaş sınırı konsun
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan deprem özel gündemli il başkanları toplantısında konuştu. DEVA Genel Başkanı afetin ilk gününden itibaren bölgede olduklarına değinerek iktidarın afet bölgesindeki çalışmalarına yönelik eleştirilerini dile getirdi.

Ali Babacan, sosyal medya hesabı ve basın konuşmalarında sürekli dile getirdiği ve 'getirmeye devam edeceğim' dediği 'İlk 48 saatte neredeydiniz?' sorusunu tekrarlayarak "Cevap vermezlerse seçimden sonra açacağız kayıtları o 48 saatte saniye saniye çözeceğiz" dedi.

DEVA lideri Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın afette dahi ayrıştırmadan yana olduğunu kaydedip MHP lideri Devlet Bahçeli'yle birlikte 'konuşmaları yayınlanmadan önce televizyon kanalları uyarı işareti koymalı' ifadesini kullandı. RTÜK'e de seslenen Babacan "Bu küfür ve hakaretten çoluk çocuğumuzu korumamız lazım. Bir kez daha RTÜK'e sesleniyorum: Bu iktidarın hem küçük ortağının hem de büyük ortağının yayınlarına 18 yaş sınırı konsun." şeklinde eleştirilerini sürdürdü.

“18 YAŞ SINIRI KONULSUN”
Ali Babacan'ın konuşmalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Hakaret ve küfür dışında hiçbir şey bilmiyorlar. Ben utanıyorum. Bir ülkenin cumhurbaşkanı milletle kavgaya tutuşur mu, hakaret eder mi? Sayın Erdoğan ilk günden öfke ve nefret dilini kullandı. İnsanları ilk günden tehdit edip hakaretler yağdırdı. Daha ilk günden cumhur ittifakı olarak çalışıyoruz dediler. Böyle bir felaket anında daha ilk günden nasıl ayrıştırırsınız?

Milli birlik ve beraberliğimiz en güçlü olması gereken günde ülkeyi bölerek yönetmeye devam ettiler. Hem sayın Erdoğan'ın hem de Bahçeli'nin konuşmaları yayınlanmadan önce TV kanalları uyarı işareti koymalı. Bu küfür ve hakaretten çoluk çocuğumuzu korumamız lazım. Bir kez daha RTÜK'e sesleniyorum: Bu iktidarın hem küçük ortağının hem de büyük ortağının yayınlarına 18 yaş sınırı konsun.

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