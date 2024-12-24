Babacan'dan Erdoğan'a kul hakkı göndermeli asgari ücret tepkisi!

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, açıklanan asgari ücret ile ilgili tepkisini sosyal medyadan paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştiren Babacan, yaptığı paylaşımda "Sayın Erdoğan, milletten toplayacağınız vergiyi 2025 bütçesinde %46 artırdınız. Bütçenin mürekkebi kurumamışken, asgari ücreti %30 artırmak kul hakkına girmektir. Fukaranın ahını alarak ekonomiyi âbâd edemezsiniz" dedi .

Milyonlarca kişinin merakla beklediği 2025 asgari ücreti belli oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı asgari ücretinin yüzde 30 zamla 22 bin 104 TL olarak belirlendiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabından, "2025 yılında asgari ücret, yüzde 30 artışla net 22 bin 104 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" dedi. Asgari ücretin açıklanmasının ardından Türk-İş'ten yapılan ilk açıklamada, "Bu rakamı kabul etmek mümkün değil. 1 yıllık belirlendi. 6 aylık belirlenmiş olsa bile kabul edilemez" demişti.