Babacan'dan ‘Gülşen’ yorumu: Tutuklu yargılama istisna olmalıdır

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, şarkıcı Gülşen Bayraktar Çolakoğlu'nun, konserinde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözleri değerlendirdi.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Babacan, şu ifadeleri kullandı:

“Gülşen’in sözleri inciticiydi, kendisi de kabul etti. Hiçbir hakaret tasvip edilemez. Ama bunun karşılığı tutuklama olmamalıydı. Özür dileyen birine ceza sopasıyla çullanan zihniyet ne adalet ne de merhamet sahibidir. Tutuklu yargılama istisna olmalıdır.”