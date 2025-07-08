Babacan’dan Haberal’a ziyaret: Ülkemizin gururudur

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Hasan Karal ile birlikte, Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal’ı Ankara’da ziyaret etti. Ziyaret, Prof. Dr. Haberal’ın Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi’ndeki makamında gerçekleşti.

Ziyaret sırasında Genel Başkan Ali Babacan, Prof. Dr. Haberal’ın tıp alanındaki öncülüğünü ve uluslararası düzeyde elde ettiği başarıları övgüyle dile getirdi.

“Haberal Hocamızın dünya çapındaki başarıları, sadece onun değil, Türkiye’nin de gururudur. Kendisinin vizyonu, Türkiye’nin bilimsel ve akademik alanda dünyaya açılan penceresidir,” dedi.

"TÜRKİYE’NİN ONURU VE GURURUDUR"

Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın, yalnızca Türkiye’de değil dünya genelinde “müthiş Türk bilim insanı” olarak anıldığını belirten Babacan, “Dünya bilim otoriteleri, Türkiye’de organ nakli ve bağışı konusundaki gelişmelerin temelinde Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın olduğunu söylüyor. Bundan büyük bir gurur duyuyorum. Bugünkü ziyaretimizin amacı da hocamızın dünya genelindeki başarılarını tebrik etmek ve kendisine şükranlarımızı sunmaktır,” ifadelerini kullandı.

"BAŞARILARI SAYFALARA, ÖDÜLLERİ VİTRİNLERE SIĞMIYOR"

Ali Babacan, ziyaret sırasında Prof. Dr. Haberal’ın milli kütüphaneyi andıran çalışma ofisini de gezdi. “Haberal Hocamız, Dünya Organ Nakli Derneği’nin seçilmiş ilk Müslüman başkanıdır. Ödülleri vitrinlere sığmıyor. Hocamız işine tutkuyla bağlı. Merhum İhsan Doğramacı Hacettepe ve Bilkent’i kurduysa, Mehmet Hoca da 50 bin nüfus temeliyle Başkent Üniversitesi’ni kurdu. Binlerce öğrenci yetiştiriyor, insanlara şifa dağıtıyor. Tüm yatırımlarını Türkiye’ye yapmış olması da çok kıymetli,” dedi.

"GÖREVİMİZ BU ÜLKEYE SAHİP ÇIKMAK"

Ziyarette, Prof. Dr. Mehmet Haberal da, Başkent Üniversitesi’nin önceki rektörü Prof. Dr. Ali Haberal ile birlikte konuklarını ağırladı. Odasında Atatürk’e verilen idam fermanının orijinal belgesini gösteren Haberal, 1993 yılında harfiyat deposu olan bir alanda, bugün 6 milyon ağacı barındıran Başkent Üniversitesi’ni nasıl kurduğunu anlattı.

“İyi ki bu ülkemiz var. Bu ülkeyi kuran Atatürk’e, silah arkadaşlarına ve aziz şehitlerimize, Lozan’da bu ülkenin tapusunu kazandıran İsmet Paşa ve arkadaşlarına rahmet ve şükranla minnettarız. Bugün bu topraklardaysak, onların hayatlarını feda etmeleri sayesindedir. Bizlerin görevi, bu ülkeye sahip çıkmak, eserler kazandırmak ve kurucularımızı asla unutmamaktır. Başkent Üniversitesi de bu misyonla hizmet etmektedir,” dedi.

ORGAN NAKLİNDE 50. YIL GURURU

Ali Babacan, Ortadoğu Organ Nakli Derneği Kurucusu Prof. Dr. Haberal’ın, 3 Kasım 1975’te Hacettepe Hastanesi’nde gerçekleştirdiği ilk böbrek naklinin 50. yıl dönümüne dikkat çekti. “Haberal Hocamızın öncülüğünde Kasım 2025’te Ankara’da düzenlenecek 19. MESOT Kongresi'nde, dünyadan pek çok bilim insanı bir araya gelecek. Hem Türkiye’de organ naklinin 50. yılı kutlanacak hem de Türkiye uluslararası bilim camiasına ev sahipliği yapacakOnur verici bir başiarı.. Bu bizim için çok kıymetli bir tanıtım fırsatıdır. Hocamızı yürekten kutluyorum,” dedi.

DÜNYANIN KALBİ İSTANBUL’DA ATTI

Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal’ın öncülüğünde, Dünya Organ Nakli Derneği’nin 30. Uluslararası Kongresi ilk kez 2024 yılında Türkiye’de, İstanbul’da düzenlendi. 22–25 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen kongrede, Prof. Dr. Haberal’a organ nakli alanında verilen en prestijli ödül olan “Medawar Ödülü” takdim edildi.

YUNANİSTAN VE MISIR’DA TARİHİ ÖDÜLLER

Prof. Dr. Haberal’a, Yunanistan Akademisi tarafından verilen "Yüksek Şeref Ödülü" ise ayrı bir anlam taşıyor. 2400 yıl önce Platon’un kurduğu, Sokrates gibi filozofların yetiştiği Yunan Akademisi, tarihinde ilk kez bir yabancıya, bir Türk bilim insanına bu onuru verdi. Haberal’ın yaptığı tarihi konuşma, ödülün ötesinde büyük yankı uyandırdı.

Öte yandan Prof. Dr. Haberal, Kahire’de düzenlenen Üroloji-Nefroloji Zirvesi’nde Türkiye’yi temsil etti ve Mısır’da bir bilim insanına ilk kez verilen “Yaşam Boyu Başarı Ödülü”nün sahibi oldu.

Genel Başkan Ali Babacan, bu başarılarla dolu ödülleri tek tek inceledi ve Türkiye adına duyduğu memnuniyeti ifade etti.