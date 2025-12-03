11. Yargı Paketi’nin ne zaman çıkacağı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmasının ardından merak edilirken, 11. Yargı Paketi ile ‘Kovid izni’ olarak da bilinen infaz düzenlemesi genişletilecek ve 31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işleyip cezası kesinleşmemiş kişilere denetimli serbestlik fırsatı sunulacak.

Düzenleme ile 90 bin kişinin cezaevinde çıkacağı ifade edilirken, taciz, tecavüz, gasp ve diğer birçok kişi hapisten çıkacak. Düzenlemede bir tek Anayasal düzene karşı suçlar, casusluk ve terör kapsam dışında bırakıldı.

‘SUÇLAR ARASINDA AYRIM YAPMAYIN’

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yenil Yol Grubu'nun Grup Toplantısı'nda konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Babacan, düzenlemenin genişletilmesini talep etti. Anayasal düzene karşı suçlar dışındaki kalanların da dahil edilmesini istedi.

Babacan, iktidara seslenerek, ‘Anayasal düzene karşı kalkışma suçunu şöyle bir kenara koyun ama diğer suçlar arasında ayrım yapmayın’ dedi.

‘YASAL DÜZENLEME EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI’

11.yargı paketinin bugün Meclisin Adalet Komisyonunda görüşülmeye başlandığını belirten Babacan, 31 Temmuz 2023 tarihinde Covid salgını nedeniyle yapılan yasal düzenlemenin eşitlik ilkesine aykırı olduğunu ve bunun giderilmesi gerektiğini defalarca ifade ettiklerini hatırlattı, ancak yargı paketinde infazda eşitlik ilkesini tam anlamıyla sağlayacak düzenleme göremediklerini belirtti.

‘BU KÜRSÜDEN İKTİDARA SESLENİYORUM…’

‘Bu kürsüden bir kez daha iktidara sesleniyorum’ diyen Babacan, ‘Eğer hakkıyla bir düzenleme yapmak istiyorsanız, Anayasal düzene karşı kalkışma suçunu şöyle bir kenara koyun ama diğer suçlar arasında ayrım yapmayın. İnfazda eşitliği böyle sağlayın. 11. yargı paketinin komisyon ve genel kurul çalışmaları sırasın da eksik bırakılan hususları tamamlayın ve başından bu yana dile getirdiğiniz cezada adalet, infazda eşitlik ilkelerini teklifin metnine de ruhuna da hakim kılın. Bu yönde atacağınız adımlara arkadaşlarımız destek verecektir. Öte yandan hepimiz iyi biliyoruz ki infaz yasamızın böyle yamalı bohçaya dönmesinden bizler rahatsızız. Günü geldiğinde Meclisin de bu dönem bitmeden yeni bir infaz yasasını yapmak ve bunu tüm paydaşlarla görüşerek Meclisten bir uzlaşı ile geçirmek de adaletin hakkın gereğidir’ sözlerini sarf etti.