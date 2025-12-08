Türkiye'de derinleşen ekonomik kriz nedeniyle yurttaşlarla birlikte pek çok sektör borç batağına saplandı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AKP iktidarına seslenerek çiftçi, esnaf ve KOBİ'ler için vergi ve sigorta prim borçlarında yapılandırma teklifinde bulundu.

'ZAMANI GEÇMEKTE'

Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Toplumun geniş kesimlerini etkileyen borç sarmalının daha fazla derinleşmesine izin verilemez. Kredi kartı ve tüketici kredisi borçlarında; çiftçinin, esnafın, KOBİ’lerin banka borçlarında; vergi ve sigorta primi borçlarında yeniden yapılandırma zamanı gelmiştir, geçmektedir." ifadesini kullandı.