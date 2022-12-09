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Babacan'dan kendisine mektup yazan küçük kıza mesaj: Hayat bayram olacak

12 yaşındaki bir çocuğun kendisine yazdığı mektubu paylaşan DEVA Partisi lideri Ali Babacan, "Ayşe Sevde'nin bile huzurunu bozan bu iktidarı ilk seçimde müsait bir yerde indireceğiz. Endişeye mahal yok. Küçük arkadaşımın tabiriyle taahhüt ediyorum: Hayat bayram olacak" dedi.

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 05:45
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Babacan'dan kendisine mektup yazan küçük kıza mesaj: Hayat bayram olacak

Babacan'dan kendisine mektup yazan küçük kıza mesaj: Hayat bayram olacak
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ayşe Sevde Nurlan adlı 12 yaşındaki bir çocuğun kendisine yazdığı mektubu sosyal medya hesabından paylaştı.

Babacan, "Ayşe Sevde'nin bile huzurunu bozan bu iktidarı ilk seçimde müsait bir yerde indireceğiz. Endişeye mahal yok. Küçük arkadaşımın tabiriyle taahhüt ediyorum: Hayat bayram olacak" dedi.

"BEN BÖYLE BİR HAYAT İSTEMİYORUM"

DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın paylaştığı Ayşe Sevde Nurlan'ın mektubu şöyle:

"Sayın başkanım ben Av. Mahmut Nurlan'ın kızıyım. İlk olarak sizi çok seviyorum ve eğer 18 yaşında olsaydım size oy verirdim. Ben şu an 12 yaşındayım ve 6.sınıfa gidiyorum.

Ben size bir şey söyleyeceğim. Eskiden çocuklar sadece oyun, eğlence, macera şeklindeler. Şimdi ise korku, endişe, kriz şeklindeler (şeklindeyiz).

Okula girdiğim an öğrencilerini 'Ya bugün çikolata 8 lira olmuş bu ne?' diyorlar. Ben böyle bir hayat istemiyorum. (Çocuklar olarak hiçbirini istemiyoruz) Bence hayat çocuklara bayram olacağına 'endişe' olmuş.

Hiçbir çocuk rahat değil (Hepimiz geleceğimizden kaygılıyız.) Biz rahat hayat istiyoruz. Başkanım bizi kurtarın, biz eskisi gibi sadece oyun ve eğlence düşünmek istiyoruz. Biz çocuk olarak 'haklarımızı' istiyoruz."

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