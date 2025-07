Babacan'dan 'TRT canlı yayını' çıkışı: Erdoğan'ın çok işine gelmeyebilir

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Karar TV’de gazeteciler Taha Akyol ve Elif Çakır’ın sorularını cevaplandırdı.

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davanın duruşmalarının, TRT'de canlı olarak yayınlanmasına hem MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeşil ışık yaktı.

Erdoğan'dan Bahçeli'ye 'canlı yayın' desteği

"ÇOK İŞİNE GELMEYEBİLİR"

TRT gündemini değerlendiren Babacan, "Milletin vicdanından korkmamak lazım. Kim haklı kim haksız ortaya çıksın. Biz şeffaflığı her zaman destekleriz. Ama Cumhurbaşkanı bunu ister mi ben çok emin değilim doğrusu. Yani bir görelim bakalım, uzun yıllar beraber çalıştığımız için, şöyle bir muhasebe yaptıktan sonra artısını eksisini, çok işine gelmeyebilir” dedi.

Yargı yoluyla siyasetin dizayn edilmeye çalışıldığını vurgulayan Ali Babacan, “Türkiye’de ekonomi batmaz ama daha kötüye gidecek. Bu iktidar işbaşında olduğu sürece de düzelmez” dedi.

"10 YILDIR ERDOĞAN HİÇBİR ŞEY YAPMIYOR"

CHP’ye yönelik operasyonları Babacan, “Kendi belediyelerine işlem yapmazken tutuksuz yargılanabilecek insanlar tutuklanıyorsa burada tam bir çullanma vardır. Yolsuzlukları önlemeyle ilgili o kadar ısrarımıza rağmen tam 10 yıldır Sayın Erdoğan hiçbir şey yapmıyor, kılı kıpırdamıyor” sözleriyle değerlendirdi.

"EKONOMİ ETKİLENMEDİ DÜPEDÜZ YALAN"

Babacan, "Bu operasyonların Türkiye'ye büyük bir maliyeti oldu. Bu kaçınılmaz bir şey. 'Hiç bize dokunmadı…' Bu düpedüz yalandır. Herkes sokakta, hangi vatandaşa sorarsanız ekonomiyi etkiledi mi, etkilemedi mi, herkes biliyor bunu. Biliyorsunuz Merkez Bankası faizleri düşme döngüsüne girmişti. Böyle 2,5, 2,5 faiz indiriyordu. Fakat marttan bu yana indirmeyi bırakın, faizi tekrar 42,5'ten 46'ya çıkartmak zorunda kaldı. Artılı ortalama finansman maliyetini, fonlama maliyetini yüzde 49'a çıkartmak zorunda kaldı. O gün bugündür de faizi indiremiyor. Belki bu ay bir miktar indirme olacak. Dolayısıyla bu işin ekonomiye zararı nereden bakarsanız büyük oldu. Mesele İmamoğlu meselesi değil, mesele CHP meselesi de değil, mesele kural bazlı yönetimin artık Türkiye'de geçerli olmadığı, Türkiye'nin hukuk devletinin niteliğini kaybettiği, Türkiye'nin artık güvenilen bir ülke olamayacağı" dedi.

"ERKEN SEÇİME HAZIRIZ"

Erken seçim gündemine ilişkin Babacan, "Biz hazırız, her şeyle hazırız. Ülkeyi yönetmeye her şeyle hazırız. Yani kadroyla, planıyla, programıyla, yasalıyla her şeyle hazırız. Ekonominin batması, iki olay olduğunda gerçekleşir. Bunların bir tanesi hazinenin borç ödemesi vardır, hazine borcunu ödeyemez. O gün dersiniz ki bu ülke battı. Bir de bankada paranız vardır, gidersiniz bankaya 'Şu paramı ver', banka 'Kusura bakma, veremiyorum, para yok' der. Yani ülkenin batmasının iki tanımı vardır. Yani hazinenin borcunu ödeyememesi ya da bankanın mevduatınızı geri ödememesi. Şu anda Türkiye'de iki durum da yok. Yani ülkenin devletin batması diye bir şey yok ama ne var? Kötü yönetimin milyonlara çektirdiği acı var, fakirlik, fukaralık var. Şu anda Türkiye'nin yaşadığı bu. Üzülerek söylüyorum daha kötüye de gidecek, düzelmeyecek. Daha kötüyü görmeden iyiyi görmeyeceğiz maalesef. Çünkü bu iktidar iş başında olduğu sürece ve bu kafayla ülkeyi yönetmeye devam ettiği sürece olmayacak maalesef. Onun için biz varız, onun için hazırlanıyoruz" dedi.

SİLAH BIRAKMA GÜNDEMİ

Babacan, terör örgütü PKK'nın yarın Süleymaniye'de "törenle" silah bırakacak olmasına ilişkin ise şunları söyledi:

"Terör örgütünün varlığına son verme ve silah bırakma kararının uygulanmasına başlanacak. Ama bu ilk adım. Bu üç ay mı sürecek, yıl sonuna kadar mı sürecek, bunlar hala belli değil. Denetim sistemi muhtemelen var. Biz öyle anlıyoruz. Açıklanmadı ama var. Denetimsiz olmaz zaten. Eğer MİT Başkanlığı bunun denetim sistemini kurmadan ayın 11'inde böyle bir görüntüyü Türkiye'nin izlemesine izin verirse bu milleti aldatmak olur.

Terör örgütü varlığına son veriyormuş, silah bırakıyormuş... Buna kim itiraz edebilir ki? Bunun neresine karşı çıkacaksınız ki? Şimdi bu işin en kolay safhası. İhtiyatlı iyimserlik ifadesini benim ilk gün kullanmamın sebebi bundan sonra biraz daha karmaşık ve zor safhalar gelecek. Karmaşık konular gelecek gündeme. Şimdi Mecliste bir komisyon kurulma hazırlığı var. Bu komisyona ne gelecek, bu komisyon niye kuruluyor? Mesele silah bırakmaksa, örgüt silah bırakıyorsa bıraksın işte, Meclisin buna yapacağı bir şey yok ki. Niye komisyon kuruluyor? Çünkü safha safha başka konular gelecek. Mesela ne gelecek? Örgüt elemanları ne olacak? Bayram öncesi çıkan infaz yasasında aslında yaşlı ve hasta hükümlülerle ilgili maddeler vardı. Ama bu terör bağlantılı olanlara da ilgili uygulandı o. Yani aslında o bir safhaylı. O arada hızlı geçti, kamuoyunun da çok dikkatini çekmedi. Biz de bunu hiç gündeme getirmedik."

