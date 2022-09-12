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Babacan’ın dinlediği kırtasiyeci: Enflasyondan dolayı yüzde 200-300 arttı fiyatlarımız

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, oğlu Emir için okul alışverişine gittiği kırtasiyeci ile sohbet etti. Esnaf, “Enflasyondan dolayı yüzde 200-300 arttı fiyatlarımız. Pandemiden önce fotokopi kağıdı fiyatları 20 lira civarındaydı. Şu anda 100 TL” dedi.

Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 19:52
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Babacan’ın dinlediği kırtasiyeci: Enflasyondan dolayı yüzde 200-300 arttı fiyatlarımız

Babacan’ın dinlediği kırtasiyeci: Enflasyondan dolayı yüzde 200-300 arttı fiyatlarımız
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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, oğlu Emir için okul alışverişine gittiği kırtasiyede esnafla sohbet etti. Ali Babacan, işlerinin durgun olduğunu söyleyen kırtasiyeciye “Fiyatlar nasıl geçen seneye göre” diye sordu. Esnaf şöyle konuştu:

“Yükseldi. Enflasyondan dolayı yüzde 200-300 arttı fiyatlarımız. Pandemiden önce fotokopi kağıdı fiyatları 20 lira civarındaydı. Şu anda 100 TL. Top bazında yine fiyat yükseldi ama bir de ham maddeden dolayı ürünlere dolarda da zam gelmiş. 100 dolara geliyorsa, 200 dolara çıkmış.”

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