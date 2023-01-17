Babacan'ın tartışma yaratan ‘Baykar’ açıklamasına Ece Üner'den tepki: Göklerini koruyamayan uluslar yarınlarından asla emin olamazlar

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı bir televizyon programında, Baykar'ın ürettiği İHA ve SİHA’larla ilgili, "Bu proje de öyle hale getirildi ki yani bu çok kutsal, dokunulmaz bak. Dokunanı mahvederiz falan filan. Kusura bakmayın ya. Biz dokunacağız" sözleri siyasette yeni bir tartışma yarattı.

HALUK BAYRAKTAR: BİR GÜN KAPIMIZI ÇALIP, SORMADI

Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar katıldığı bir televizyon programda Babacan'ın sözlerine, "Bize iftira eden şahıs 11 yıllık ekonomi bakanlığı yapmış, 8 yıllık MGK üyesi birisi. Bir gün kapımızı çalıp, sormadı. Duyarsız olabilir. Ama biz böyle iftiralarla karşılaşacağımızı beklemezdik. Türkiye'nin en katmerli ihracatı yapan firmaya 'rekabetten yoksun, kayrılıyor' dememesi gerektiğini bilmez mi? Selçuk Bey 2016'da damat oldu. 2016'da Bayraktar TB2'yi geliştirmiş silahlı kuvvetlere teslim etmiş firmayız." diyerek yanıt verdi.

SELÇUK BAYRAKTAR: ALÇAKÇA ATILMIŞ İFTİRA VE YALANLARA KARŞI HAKKIMIZI SONUNA KADAR SAVUNACAĞIZ

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Baykar, birilerinin kirli siyasi ajandalarına malzeme olacak bir müessese değil. Buna izin vermedik, vermeyeceğiz! İdeal ve değerlerimizden asla taviz vermeden mücadelemizi sürdürecek; Alçakça atılmış iftira ve yalanlara karşı hakkımızı sonuna kadar savunacağız!" ifadelerini kullandı.

"BU MESELE SİYASET ÜSTÜ BİR MESELEDİR"

Babacan'ın sözlerine tv100 Ana Haber'de Ece Üner de tepki gösterdi. "Türkiye’nin güvenlik ve savunmasını savunmak siyasi bir mesele falan değil" diyen Üner "Sistemi istediğimiz kadar eleştirelim işini iyi yapana iyi diyebilmek lazım. Bu mesele siyaset üstü bir meseledir. Sen ‘İstikbal göklerdedir’ diyeceksin, sonra bu gayreti aşağıya çekeceksin. Dışa bağımlılığı eleştireceksin, ona buna değil biz artık biraz da kendimize benzemek istiyoruz diyen insanı yıpratmaya çalışacaksın." dedi.

"ONUN İÇİN BİZCE DOKUNULMAMALI"

Üner, sözlerine şu şekilde devam etti:

"İnsanlara uçak yaptırmanın yolu sadece karbonfiber, elyaf falan toplatmak değil. Engin gökyüzünün hür iradenin özlemini aşılamak… Bunu yapmaya çalışan birine ben niye dokunayım? Burada dokunduğunuz bir kişi veya şirket değil ayrıca, bizim yarınımız. Çünkü göklerini koruyamayan uluslar yarınlarından asla emin olamazlar. Onun için bizce dokunulmamalı."