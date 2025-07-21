Babadağ seyir terasında yeni bir nefes!

Kaynak: İHA
Babadağ seyir terasında yeni bir nefes!

Denizli'nin doğa harikası ilçesi Babadağ, Belediye Başkanı Murat Kumral tarafından turizme kazandırılan Seyir Terası ile cazibesine yeni bir nefes daha ekledi.

Babadağ Belediyesi tarafından gerçekleştirilen düzenleme çalışmalarıyla seyir terası ve çevresindeki park alanı daha modern ve fonksiyonel hale getirildi. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini çeken Seyir Terası, Babadağ'ın eşsiz doğa manzarasını 360 derece izleme fırsatı sunan panoramik seyir alanı ile öne çıkıyor. Ziyaretçiler, doğa ile iç içe zaman geçirirken aynı zamanda fotoğrafçılık ve yürüyüş gibi aktivitelerin de keyfini çıkarabiliyor.

"HEM SOSYAL HAYATA HEM TURİZME KATKI SAĞLAYACAĞIZ"

Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, yenilenen seyir terasının ilçeye büyük değer katacağını belirterek şunları söyledi:

"Babadağ, doğası ve manzarasıyla eşsiz bir yer. Seyir Terası, hem vatandaşlarımızın keyifli zaman geçirebileceği bir alan olacak hem de ilçemize gelen misafirler için benzersiz bir seyir noktası sunacak. Bu projeyle hem ilçemizin turizm noktasında cazibesi hem de sosyal yaşama katkı sağlamayı hedefliyoruz."

YENİ CAZİBE NOKTASI

Yapılan düzenlemeler sayesinde Babadağ Seyir Terası, sadece bir dinlenme alanı olmanın ötesine geçerek bölgenin yeni cazibe merkezi haline geldi. Hem mimarisi hem de manzarasıyla göz dolduran teras, bölge ekonomisine de canlılık katması beklenen projeler arasında yer alıyor.

Babadağ seyir terasında yeni bir nefes!

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