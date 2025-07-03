Babadan kan donduran tepki! Öyle olmaz böyle olur dedi. Benzini üzerine döktü...

Gaziantep'te bir baba intihar etmek isteyen kızını iddiaya göre "öyle intihar edilmez" diyerek benzin döküp yaktı. Meydana gelen olayda 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Olay, Şehitkamil ilçesinin Gazikent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 20 yaşındaki Y.G., bilinmeyen bir sebeple intihar etmek istediğini söyleyerek yanında benzin getirdi. Bu duruma tepki gösteren baba C.G. (52) ile genç kız arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba, iddiaya göre "Öyle intihar edilmez" diyerek elindeki benzini kızının üzerine döktü. Olayı engellemeye çalışan anne ve diğer kız kardeşin de araya girmesiyle, aile bireylerinin üzerlerine benzin sıçradı. Ardından baba C.G.'nin yanında bulunan çakmağı ateşlemesiyle birlikte çıkan yangında tüm aile alevler içinde kaldı. Meydana gelen yangında 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Alevleri gören vatandaşların durumu 112 Acil Sağlık Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yaralılar ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.