Babadan oğula ihale. AKP ‘yürü ya yandaşım’ dedi

Eyüpsultan Belediyesi, merkezi Bitlis’te bulunan firmaya, aynı gün iki ihale birden verdi. Firma sahibinin, bir başka firmada ortağı da olan babası, 2019 seçimlerinde AKP’den Ovakışla Belediye Başkanlığı aday adayı olmuştu.

Babadan oğula ihale. AKP ‘yürü ya yandaşım’ dedi

Eyüpsultan Belediyesi’nin “İlçe Genelinde Duvar Yapım İşi” ve “Bazalt Taş Alım İşi” adı altında açmış olduğu ve aynı gün düzenlediği toplamı 13 milyon 743 bin 962 TL tutan iki ihaleyi de, merkezi Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan firma aldı.

Eyüpsultan Belediyesi, Yazan Hayvancılık Tarım Gıda Turizm İnşaat Enerji Üretim Nakliyat Hafriyat Otomotiv Orman Ürünleri Pazarlama San. Tic. A.Ş. ile 2 Ağustos 2023 tarihinde sözleşme imzaladı.

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Yazan Hayvancılık firmasını, firma sahibi Rıdvan Bayar, ihaleden iki ay önce Karaman’dan satın alarak merkezini Tatvan’a taşımıştı. ‘Yazan Hayvancılık’ şirketi ile aynı adreste bulunan, Rıdvan Bayar ve babası Sadık Bayar’ın ortağı olduğu “Bayar Yol Yapı İnşaat San. Ve Tic. Ltd. şirketi de geçen yıl Eyüpsultan Belediyesi’nden mal alımı ihalesi almıştı.

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Bayar Yol Yapı firması bu yıl AKP’li Tatvan Belediyesi’nden 10 milyon 136 bin TL’lik ve AKP’li Osmangazi Belediyesi’nden 6 milyon 231 bin 500 TL’lik ihale almıştı.

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İHALE YAĞDI

Baba Sadık Bayar’ın fert firması da, 2021 ve 2022 yıllarında Eyüpsultan Belediyesi’nden iki ayrı yapım ihalesi almıştı. Bu iki ihalenin toplamı ise 7 milyon 93 bin 38 TL tutmuştu. Sadık Bayar’ın fert firması geçen yıl ayrıca AKP’li Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nden 12 milyon 402 bin TL’lik yapım ihalesi almıştı.

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BDP’DEN AKP’YE GEÇTİ

Sadık Bayar 2014 Belediye seçimleri için BDP’den, Ahlat ilçesine bağlı Ovakışla Belde Belediye Başkanlığına aday adayı olmuştu. Ancak aday gösterilmedi. 2019 Belediye seçimlerinde ise Sadık Bayar, Ovakışla Belediye Başkanlığı’na aday olmak için AKP Ahlat İlçe Başkanlığı’na başvuruda bulunmuştu. AKP de Sadık Bayar’ı aday göstermemiş ancak belediye ihalelerinde şansı açılmıştı.

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