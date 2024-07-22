Babaeski Sulh Hukuk Mahkemesinden

Yayın Tarihi: 22 Temmuz 2024 / 00:01

İLAN

DAVALI SAVAŞ ERDAL ADINA ESAS NO : 2022/236 EsasKARAR NO : 2024/189

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Davalı Savaş ERDAL'a dava dilekçesi ve duruşma günü tebliği adresi tespit edilemediğinden ilanen yapılmış olup, yapılan yargılamanın sonucunda; Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Nadırlı köyü, 191 ada 59 parsel ve 148 ada 46 parsel sayılı taşınmazlar üzerindeki ortaklığın umum arasında satış yoluyla giderilmesine karar verilmiştir. Kararın dahi ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın adı geçene tebliğ edilmiş sayılmasına karar verileceği ilan olunur. 10/06/2024

#ilangovtr BASIN NO: ILN02064715