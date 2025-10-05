Babaevinde kalp krizi geçiren astsubay yaşamını yitirdi

Van'da Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı'nda görevli olan ve Ankara'ya ataması yapılan Astsubay Çavuş Ahmet Aygün, babaevinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Ankara'nın Güdül ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Van'da Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı'nda görevli olan ve Ankara'ya ataması yapılan 13 yıllık Astsubay Çavuş Ahmet Aygün (33), ziyarete gittiği babaevinde rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Aygün, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Güdül Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Astsubay Çavuş Aygün kurtarılamadı.