Babadağ Belediyesi, Babadağlı Sanayici ve İş İnsanları Derneği ile Denizli Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri Vakfına (DOSAV) bağlı DOSTEK Koleji iş birliğiyle 17–19 Ekim 2025 tarihleri arasında bu yıl 7’ncisi düzenlenen BabaFest’te "Tarihin Kumaşa Dokunuşu" defilesiyle büyük beğeni toplayan DOSTEK Koleji öğrencilerine sertifikaları düzenlenen törenle verildi.



Festival sonrasında DOSTEK Koleji Konferans Salonu’nda, sertifika töreni düzenlendi. Törene; Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, Denizli OSB Bölge Müdürü Ahmet Taş, BASİAD Yönetim kurulu Başkanı Doğan Değirmenci, BASİAD Yönetim Kurulu Üyesi Sibel Tahtalı, Babadağ Belediyesi Kültür Müdürü Betül Gezgin, DOSTEK Koleji Müdürü Saadettin Dumlu, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.



Törende konuşan Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral; "Babadağ’ın köklü kültürüne ve Babadağ’da emekle dokunan kumaşlara yeniden hayat vermeniz bizim için tarif edilemez bir mutluluk kaynağıdır. Babadağ’da düzenlediğimiz festivalimize değerli katkılarından dolayı Denizli OSB Yönetimimize ve muhteşem defile için DOSTEK Kolejimize, öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ederiz" dedi.

SANAYİ İLE EĞİTİMİ BULUŞTURAN HER ADIM GELECEĞİMİZE YAPILAN YATIRIMDIR



BASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Değirmenci ise gençlerin üretime ve tasarıma yönelmesinin önemine dikkat çekerek, "Sanayi ile eğitimi buluşturan her adım, geleceğimize yapılan yatırımdır. Öğrencilerimizin tasarımlarındaki özgünlük ve emek bizleri çok etkiledi" ifadelerini kullandı.



Denizli OSB Bölge Müdürü Ahmet Taş da tekstil sektörünün geleceğinde gençlerin güçlü bir rol üstleneceğini belirterek, "Bugün burada gördüğümüz yaratıcılık, sektörümüzün geleceğine duyduğumuz güveni artırıyor. Emeği geçen herkesi kutluyorum" dedi.



DOSTEK Koleji Müdürü Saadettin Dumlu ise öğrenci başarısının okulun eğitim kalitesinin bir yansıması olduğunu dile getirerek, "Öğrencilerimiz yalnızca öğrenmekle kalmıyor, üretiyor ve sahnede kendi emeklerinin karşılığını alıyor. Onlarla gurur duyuyoruz" şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından defilede emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür sertifikaları ile BASİAD tarafından BASİAD Hatıra Ormanında öğrenciler adına dikilen fidanların sertifikaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi.