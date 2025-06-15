Babalar Günü’nde Emine Erdoğan’dan anlamlı paylaşım!

Emine Erdoğan, Babalar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Babanın, aydınlığın pusulası olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sevgisi huzur, desteği güç, yokluğu dinmeyen bir sızıdır. Başta evladını vatan uğruna toprağa veren şehitlerimizin kıymetli babaları olmak üzere gazilerimizin babalarını hürmetle anıyorum. Bu özel günde kalbimizin en hassas yanı Gazze'de... Çocukları için mücadele eden, bir umut büyütürken bir ülkeyi sırtlayan Filistinli kahraman babalara güç diliyorum. Kan bağından değil, yürek bağından baba olan; bir çocuğun kaderine ışık tutan koruyucu babalarımıza ise gönülden teşekkür ediyorum. Rahmetli babamı hasret ve dua ile yad ediyor, değerli eşimin ve bütün babaların Babalar Günü'nü kutluyorum."