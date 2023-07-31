Babaları stresli çocuklar büyüdüğünde sorunlu mu olur

Yapılan bir araştırma stresli babaların çocuklarının psikolojisini ortaya koydu. Bakın stresli babalar çocuklarına nasıl zarar veriyor…

Babaları stresli çocuklar büyüdüğünde sorunlu mu olur

Araştırma İngiltere’deki King’s College London’da yapıldı. O araştırmaya göre, çocuklarının doğumunu takip eden aylarda çok fazla stres yaşayan babalar ile çocuğun iki yaşında duygusal ve davranışsal sorunlar geliştirmesi arasında bir bağlantı kuruldu. Bilim insanlarına göre, babaların stresinin çocuklarda 2 yaş sendromuna yol açması mümkün oluyor

Araştırma sonuçları Daily Mail’e haber oldu. King’s College London’daki Psikiyatri ve Sinirbilim Enstitüsü’nden Dr. Fiona Challacombe, “Çalışmamız, baba stresinin özellikle doğum sonrası aylarda çocuklara kötü bir katkı sağladığını buldu.
Babaları, stresi yönetmek için ihtiyaç duyabilecekleri destek türlerine dahil etmek ve hassas bir gelişim aşamasında olabilecek çocukları için gelecekteki zorlukları önlemeye yardımcı olmak için açık bir çaba gerekebilir” diye konuştu.

Araştırmacılar Finlandiya Sağlık ve Refah Enstitüsü ile birlikte toplamda 901 baba ve 939 anne ile irtibat sağladı. Bilim insanları, yeni babaların davranışlarının hamilelik ile doğumdan sonraki ilk 12 ay arasındaki dönemde stres bakımından değerlendirilmesi gerektiğini öne sürerken bunun babalar için doğru müdahalelerin oluşturulmasına yardımcı olacağının altını çiziyor.

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