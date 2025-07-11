Babalarıyla yolun karşısına geçen çocuklara otomobil çarptı

Kaynak: İHA
Babalarıyla yolun karşısına geçen çocuklara otomobil çarptı

Kahramanmaraş'ta babalarıyla beraber yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 2 çocuk yaralandı.

Kaza, Onikişubat ilçesi Aliye İzzet Begoviç Parkı civarında meydan geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 46 AFS 097 plakalı otomobil seyir halindeyken, babalarıyla beraber yolun karşısına geçmeye çalışan iki çocuğa çarptı.

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Çarpmanın etkisiyle 2 çocuk yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri ambulans ile yaralı çocukları hastaneye kaldırdı. Çocukların hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Kaza anı ise güvenlik ve motosiklet sürücüsünün kamerasına yansıdı. Görüntülerde baba ve kızlarının yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı görüldü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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