'Babam kardeşimi öldürüp göle attı' 6 yıllık sırda 3 gözaltı

Arnavutköy'deki Sazlıbosna Barajı'nda 2018'de balıkçılar tarafından bulunan 5 yaşındaki Melike Eşiyok'un ölümü ile ilgili yıllar sonra 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ölen çocuğun kardeşinin okulda rehber öğretmenine 'babam kardeşimi öldürüp göle attı' demesi üzerine öğretmen polise haber verdi. Baba Cahit Eşiyok ve resmi nikahlı eşi ile dini nikahlı eşinin gözaltına alındı.

Arnavutköy'de 2018 Nisan ayında gerçekleşen olayda gölde avlanan balıkçılar oltalarına bez parçası takıldığını fark etti. Sarılı haldeki bezi olta ile kıyıya çıkaran balıkçılar, bezi açtıklarında bir çocuk cesedi ile karşılaştı. Balıkçılar, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polisler, su içindeki cesedi çıkartarak inceledi. Ekipler, cesedin 5 yaşlarında bir kız çocuğuna ait olduğunu belirledi. Kimliği belirlenemeyen ceset Adli Tıp Kurumu'na götürülmüştü.

KARDEŞİNİN PEDAGOG EŞLİĞİNDE İFADESİ ALINDI

6 yıl sonra Melike Eşiyok'un kardeşinin Esenyurt'ta okulda rehber öğretmenine giderek, 'babam kardeşimi öldürüp göle attı' demesiyle sır olay açığa çıktı. Barajda bulunan cesedin Melike Eşiyok'a ait olduğu belirlendi. Öğretmen polise haber verdi. Pedagog eşliğinde çocuğun ifadesi alındı. İfade üzerine baba Cahit Eşiyok ve resmi nikalı eşi M.A.E ile dini nikahlı eşi Z.Ö. gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

BABA SUÇMALARI REDDETTİ

Baba Cahit Eşiyok alınan ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. 3 şüpheliden de DNA örneklerinin cesedi bulunan Melike Eşiyok ile eşleştirileceği, öğrenildi.