ABD basınına konuşan bir aile yakını Paris’in, lüks yaşam tarzı nedeniyle ailesini endişelendirdiğini söyledi. Paris tam bir rock yıldızı gibi yaşıyor diyen aile yakını özel jetler, tasarım kıyafetler, beş yıldızlı tatiller... Milyon dolarlar su gibi gidiyor" dedi.

Avukatların E! News'a sunduğu belgelere göre Paris, miras fonundan bugüne kadar yaklaşık 65 milyon dolar (yaklaşık 2.7 milyar TL) aldı. Bu miktar, kardeşleri Prince (28) ve Bigi'nin (23) çok daha fazla.

MİLYON DOLARLARI SU GİBİ GÖTÜRDÜ

Mahkeme kayıtlarına göre Paris Jackson yalnızca 2021 yılında 3 milyon 273 bin dolar (yaklaşık 137 milyon TL) harcama yaptı. Bu paranın:

-18.500 dolarının aylık kira,

-26.000 dolarının seyahat,

-123.000 dolarının müzik prodüksiyonu için kullanıldığı öğrenildi.

Kardeşi Prince'in yıllık harcaması aynı dönemde 2.1 milyon dolar (yaklaşık 88 milyon TL), Bigi'nin ise 1 milyon dolar (yaklaşık 42 milyon TL) civarındaydı.

500 MİLYON DOLAR BORÇ 2 MİLYAR KARA ULAŞTI

Paris ve avukatları, mirasın yöneticileri John Brance ve John McClain'in "aşırı prim ödemeleri" aldığını iddia ediyor. Paris'in hukuk ekibi, 2018 yılında mahkemeye sunduğu dilekçede şu ifadeleri kullandı:

"Yalnızca altı aylık dönemde üç hukuk firmasına toplam 625 bin dolar ödenmiş. Bu ödemelerin bir kısmı zaten yüksek ücret alan avukatlara verilmiş 'ek ikramiyeler' gibi görünüyor."

Avukatlar ise iddiaları reddederek, Michael Jackson'ın 2009'daki ölümünde 500 milyon dolar borç içinde olan mirası bugün 2 milyar dolar değerine ulaştırdıklarını hatırlattı.