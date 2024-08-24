Babanız Kerem anneniz Eylem ise birini öldürebilirsiniz adınız Dilruba ise eleştiremezsiniz bile!

Dilruba!

Tam 12 gündür tutuklu!

Peki neden?

Sırf bir sokak röportajında iktidarın Instagram yasaklarını eleştirdi diye!

Peki ne dedi Dilruba?

“21. yüzyılda parlamenter sistemden çıkıp koca ülkeyi tek bir adama verirsek, o da babasının ahırı gibi kullanır”

“Bütün özgürlük haklarınızı tek bir kişiye teslim ettiğiniz için ve Allah’tan da üstün tutup ona taptığınız için sosyal medyanın kapatılmasını desteklediğiniz için hayvanların katledilmesini desteklediğiniz için beyni emcüklenmiş birer gerizekalılarsınız.”

Bu ifadelerde katıldığınız yerler de olabilir katılmadığınız da!

Yanlış bulduğunuz noktalar da olabilir doğru bulduğunuz da ama tutuklanmayı gerektirecek ne var Allah aşkına?

Bu cümlenin neresi yanlış?

AKP'li vekil, "Erdoğan, Allah'ın tüm vasıflarını üzerinde taşıyor" diye açıklama yapmadı mı?

Yaptı.

Peki AKP'den çıkıp kim karşı geldi bu sözlere?

Dolayısıyla tekrar soruyoruz bu cümlenin neresi yanlış?

Yanlış olan cümleler değil, Dilruba’nın bulunduğu ülke!

Bu ülkede babanızın adı Kerem Kınık ise, kazayla bir genci öldürebilirsiniz, yüzde 100 kusurlu olsanız da serbestsiniz!

Annenizin adı Eylem Tok ise, yine birini öldürebilir ve yurt dışına kaçabilirsiniz!

Babanız Somali Cumhurbaşkanı ise 6.893,6 km uzaklıktaki Türkiye’de bir motokuryeyi öldürebilir ve 27 bin TL ceza ile kurtulabilirsiniz!

Üstelik ifade vermeye bile arka kapılardan girip, arka kapılardan çıkar gidersiniz!

Ama adınız Dilruba ise, yasakları eleştirdiğiniz için tutuklanırsınız!

Böylede adaletli bir ülkedir bizim güzel ülkemiz!