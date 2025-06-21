Babası Beşiktaş ve Trabzonspor'un ilgilendiğini açıklamıştı! Milan'dan Luka Jovic kararı

İtalya Serie A ekiplerinden Milan, haziran sonunda sözleşmesi bitecek Luka Jovic ile ilgili kararını verdi. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Milan yönetimi 27 yaşındaki Sırp forvetin sözleşmesini uzatma opsiyonunu 20 Haziran'da dolmasına rağmen kullanmadı. Böylece Jovic, ay sonunda kontratının bitmesiyle birlikte resmen serbest oyuncu konumuna geçecek.

Jovic, sezon sonundaki performansıyla çzellikle Inter'e karşı Coppa Italia rövanşında attığı iki golle takımını finale taşımıştı. Ancak Milan yönetimi, Jovic'in önerdiği "şartsız 2 yıllık kontrat" yerine, yıllık yenileme opsiyonlarını içeren önceki formülü sürdürmek isteyince anlaşma sağlanamadı. Ayrıca Milan'da Tare ve Allegri'nin forvet tercihlerinde başka isimlere yönelmesi de bu ayrılığı kaçınılmaz kıldı.

BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR İLE ADI ANILIYORDU

Luka Jovic'in babası Milan, Jovic'in Nisan ayında ülke basınına yaptığı açıklamaya göre, Süper Lig'den Beşiktaş ve Trabzonspor, Sırp golcüyle yakından ilgileniyor. Baba Jovic, "Beşiktaş ve Trabzonspor, Luka ile ilgileniyor; bu doğru. Aslında Milan'da kalması daha iyi olurdu. Ama kulüpte çok fazla değişiklik olursa, kalması zor olur" ifadelerini kullanmıştı.