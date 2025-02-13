Babası da cinayete kurban gitmişti... Milyarder iş adamına ölüm tehdidi!

İş dünyası bugünlerde Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Garih'in yaşadığı tehdit ile çalkalanıyor. Geçtiğimiz günlerde holding binasına gizlice girmeye çalışan ve İzzet Garih'i ölümle tehdit eden adam hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Alarko'nun patronu savcılığa verdiği şikâyet dilekçesinde, babası Üzeyir Garih’in de henüz tam olarak çözülemeyen bir suikast sonucu öldürüldüğünü belirterek can güvenliğinden endişe duyduğunu söyledi.

Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Garih, aldığı tehditler nedeniyle savcılığa başvurarak suç duyurusunda bulundu. Babası Üzeyir Garih’in yıllar önce faili hala tartışılan bir suikasta kurban gitmesinin ardından benzer bir tehdit altında olduğunu belirten Garih, can güvenliğinden endişe ettiğini dile getirdi.

‘TÜM DÜNYAYI ATEŞE VERİRİM' TEHDİDİ

İddialara göre, İzzet Garih’in LinkedIn hesabına Ahmet Furkan B. tarafından tehdit içerikli bir mesaj gönderildi. Söz konusu mesajda, “Seninle birlikte tüm dünyayı ateşe veririm” ifadesi yer aldı.

Bu mesajın üzerinden beş gün geçtikten sonra Beşiktaş’ta bulunan Alarko Holding binasına gelen Ahmet Furkan B., güvenlik görevlilerinin müdahalesine izin vermeden otomobiliyle içeri girmeye çalıştı. Holding girişinde yer alan dubalara çarpan şüpheli, aracını durdurmak zorunda kaldı. Burada yüksek sesle bağırarak, “İzzet Garih buraya gelecek. Beni buraya almazsanız İzzet Garih’i de sizi de yakarım” şeklinde tehditler savurdu.

POLİS MÜDAHALE ETTİ, ANCAK TEHDİTLER DEVAM ETTİ

Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Ahmet Furkan B., verdiği ifadede, İzzet Garih’in kardeşi olduğunu iddia etti. Ancak bu iddianın hiçbir temele dayanmadığı anlaşıldı. Mahkemeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Serbest kalmasının ardından tehditlerini sürdürmeye devam eden Ahmet Furkan B., sosyal medya üzerinden ve farklı kanallar aracılığıyla Garih’e yönelik saldırgan tutumunu devam ettirdi.

Avukattan Suç Duyurusu: ‘Öldürülme Korkusu En Üst Seviyeye Ulaştı’

Yaşanan olaylar sonrası İzzet Garih’in avukatı, savcılığa suç duyurusunda bulunarak şu ifadelere yer verdi: