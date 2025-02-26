Babası kızını hareketsiz buldu! Hastanede acı haber

Olay, saat 11.30 sıralarında İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Cansu Kaplı'dan haber alamayan babası, yaşadığı eve gitti. Buradaki kapıyı zorlayarak açan baba, kızını yatak odasında hareketsiz halde gördü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaplı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından götürüldüğü Gazi Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Çeşitli kronik hastalıkları bulunan Cansu Kaplı'nın kesin ölüm nedeni otopsi sonrası netleşecek. Kaplı'nın 2021 yılında evlendiği, olay sırasında eşinin işte olduğu öğrenildi.
Soruşturma sürüyor.